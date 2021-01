My Hero Academia 297: trema la società degli eroi, torna il peggior villain

Anche Kohei Horikoshi ha costruito qualcosa di simile a Impel Down, la prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale in ONE PIECE, nel suo capolavoro, My Hero Academia. Nel corso dell'ultimo capitolo il sensei ha scatenato l'ennesimo terremoto narrativo che metterà nuovamente pressione sul mondo degli eroi.

Senza neanche dare il tempo al fronte degli Hero di leccarsi le ferite a seguito di una battaglia che ha scoperto tutte le lacune di una società in collasso dopo il ritiro di All Might, Horikoshi ha lanciato un'altra bomba all'interno dell'ultimo capitolo: la liberazione di All For One dal Tartaro, il carcere di massima sicurezza per i villain più pericolosi situato a 5km dalla costa e in pieno mare aperto.

Shigaraki, il cui corpo è sotto il diretto controllo di All For One, si è quasi immediatamente recato al Tartaro subito dopo la battaglia insieme ai suoi Nomu scatenando il putiferio e distruggendo uno dei luoghi apparentemente più sicuri dell'opera. Abbiamo avuto così modo di rivedere delle vecchie conoscenze, da Overhaul a Muscular, e probabilmente già nel capitolo 298 di My Hero Academia conosceremo quanti e quali sono i villain fuggiti dal Tartaro. Con la fuga di All For One, che pare ormai di nuovo a piede libero, la società degli eroi dovrà far fronte all'ennesima minaccia che sembra adesso più grande che mai.

E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi capitoli? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.