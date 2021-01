My Hero Academia 298: cosa sta succedendo a Izuku Midoriya? Ecco una teoria dei fan

La brutale guerra di Liberazione del Paranormale ha portato a conseguenze devastanti per l'interno universo di My Hero Academia, non solo per quanto riguarda il crollo della figura di Endeavor, simbolo della Hero Society, distrutto dalle parole di Dabi, ma soprattutto per le condizioni di numerosi Hero in seguito al violento scontro.

Nonostante anche i Villain abbiano subito ingenti perdite, non hanno esitato a sferrare subito il prossimo attacco. All For One è riuscito a fuggire dalla prigione di massima sicurezza Tartaro manipolando il corpo Tomura Shigaraki, e insieme a lui sono riusciti a fuggire altri personaggi alquanto pericolosi, come Overhaul. I piani del leader sembrano puntare verso un'unica direzione, riassestare la formazione dell'Unione, liberando dalle altre prigioni alcuni dei vecchi membri.

Mentre i Villain si impegnano ad ottenere una posizione di vantaggio, vediamo gli Hero totalmente sovrastati dalle conseguenze del conflitto. Endeavor e Hawks si trovano ancora in convalescenza, Bakugo e Todoroki sembrano essersi svegliati, anche se Shoto ha subito molti danni, sia psicologici che fisici. L'attenzione poi si sposta su Midoriya, che dopo gli eccessivi sforzi durante lo scontro diretto con Shigaraki, non ha ancora ripreso conoscenza.

Ad aver stremato Deku è stato soprattutto il confronto con All For One, che ha cercato di impossessarsi dei poteri del suo Quirk, tentativo interrotto dall'intervento dei precedenti possessori dell'One For All, accorsi in difesa di Deku. Per quanto non sia una novità nel mondo degli shonen, una momentanea pausa per il protagonista, nel mondo creato da Horikoshi questa potrebbe assumere un significato diverso, come pensato da alcuni fan.

Infatti di recente diversi appassionati hanno elaborato l'idea che questo momento di transizione e di non progressione del personaggio di Deku, sia in realtà un modo per giustificare la sua "metamorfosi", che lo renderà, magari immediatamente dopo il risveglio, ancora più abile nell'utilizzo non solo dell'One For All, ma di tutti i Quirk ereditati anche dai precedenti Hero che l'hanno utilizzato, i quali hanno mostrato la loro fiducia nelle potenzialità del giovane studente dello Yuei.

Ricordiamo che Horikoshi ha omaggiato The Mandalorian con un easter egg, e vi lasciamo alle teorie e previsioni del capitolo 299.