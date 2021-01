My Hero Academia 298 data di uscita e teorie: il mondo sta per entrare in un'era oscura

La fine della battaglia di My Hero Academia ha portato in dote tanta morte e disperazione, così come la rovina della società civile e di quella eroistica. Non sembra esserci modo per rimediare velocemente a ciò che la guerra ha portato, ma gli eroi sono costretti a riprendersi in fretta.

Nel nuovo capitolo pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo infatti, All for One ha già fatto la sua mossa. In My Hero Academia 297 abbiamo assistito all'assalto di Tartarus, la prigione dove vengono reclusi i villain più pericolosi della società. Qui, dove si trovano Overhaul, Stain, Moonfish, Muscular e tanti altri, c'è anche il corpo di All for One. E proprio alla fine del capitolo abbiamo visto le due entità ricongiungersi.

E ora cosa accadrà in My Hero Academia 298? Il capitolo sarà pubblicato domenica 24 gennaio 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo su MangaPlus, e in dote porterà con sé il nuovo incontro tra Shigaraki e il suo maestro. È possibile che faremo la conoscenza più profonda di tutti i villain liberati dalla prigione di Tartarus ma anche la reazione di Shigaraki ai piani del suo maestro. Il ragazzo ha già fatto vedere di voler essere padrone del proprio destino e di non voler lasciare spazio al super villain che l'ha cresciuto. Ci sarà la definitiva presa di coscienza di Shigaraki o la supremazia di All for One?