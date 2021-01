My Hero Academia 298: la reazione di Bakugo alla situazione di Deku

Ci sono stati tanti personaggi al centro della scena nell'ultima saga di My Hero Academia. Sono stati infatti coinvolti quasi tutti gli eroi e villain che abbiamo conosciuto nel corso dei sette anni di pubblicazione del fumetto, eppure sono in pochi che sono davvero spiccati durante gli eventi. Ovviamente Bakugo e Midoriya sono tra questi.

Insieme al protagonista storico di My Hero Academia, anche Katsuki Bakugo si è fatto valere sul campo di battaglia, beccandosi in pieno un attacco da All for One, dal quale però si è rimesso, almeno parzialmente. Infatti nel capitolo 298 di My Hero Academia il giovane eroe si risveglia e sembra essersi ripreso dal foro nello stomaco ricevuto. Esuberante e violento come al solito, il ragazzo non può fare a meno però di alzarsi dal letto e resistere ai tentativi di Mineta di trattenerlo.

Bakugo si è agitato nello scoprire le condizioni di Deku: il portatore del One for All è l'unico a non aver mostrato segni di risveglio tra tutti gli eroi rimasti feriti nella battaglia. Non si sa ancora cosa stia succedendo a Midoriya e al One for All ma Bakugo si sta già agitando per la situazione del suo amico-rivale, intimandogli di non morire, altrimenti sarà lui stesso a ucciderlo, usando il suo solito modo di fare. Tra quanti capitoli di My Hero Academia rivedrà Bakugo il risveglio di Deku?