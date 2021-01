My Hero Academia 298 spoiler e immagini: dopo la fine ci sono solo sofferenza e terrore

Dopo una lunga guerra, eroi e villain si ritirano con i propri feriti e le proprie vittime. Sono stati tanti i villain di My Hero Academia portati in prigione, ma la situazione non accenna ad arrestarsi per stabilizzarsi. Il capo dei cattivi ha infatti già preparato la propria mossa.

Senza attendere neanche un istante, All for One ha assaltato Tartarus liberando molti dei villain lì rinchiusi ma soprattutto raggiungendo il proprio corpo originale. Lo scorso capitolo di My Hero Academia ha presentato uno scenario ancora più difficile da presentare per gli eroi, e i primi spoiler con immagini di My Hero Academia 298 non fanno altro che solidificare questa impressione.

Qualche ora prima dell'assalto, Twice ha creato un clone di Re-Destro, il quale ha assaltato il quartier generale degli eroi uccidendone il capo. Soltanto la morte di Twice ha fermato l'incremento delle vittime. Si torna poi nel presente con All for One che ha proseguito nella distruzione di Tartarus e ha lanciato i suoi nomu all'assalto di altre prigioni, liberando ancora più villain.

Passa qualche giorno e Bakugo si risveglia in ospedale. Al suo fianco ci sono alcuni compagni di classe che gli rivelano della situazione non rosea. Gran Torino è ancora in fin di vita, Endeavor è non cosciente, Todoroki sta razionalizzando ciò che è successo e sta pensando che sarà lui a uccidere Dabi ma, soprattutto, Izuku non si risveglia.

Il protagonista di My Hero Academia occupa l'ultima pagina del capitolo. Quali saranno le perdite effettive?