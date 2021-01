My Hero Academia 299, data e teorie: Deku e la sua crisi, il One for All evolverà?

Gli eroi di My Hero Academia stanno tentennando sempre di più dopo le continue mosse dei villain che affollano il Giappone. La guerra con la truppa di Shigaraki però è risultata più impegnativa e dura del previsto. La battaglia ora si è conclusa, ma ha portato con sé tante defezioni e spiragli di crisi.

Mentre All for One completa l'invasione delle prigioni, liberando tantissimi villain in tutto il paese, in ospedale Katsuki Bakugo si riprende. Nel capitolo 288 di My Hero Academia abbiamo visto i postumi della battaglia, con tanti hero più o meno feriti, con qualcuno che forse non riuscirà più a riprendersi.

Chi fa preoccupare di più però è Deku: il protagonista tornerà al centro con My Hero Academia 299 che potrebbe mostrare una evoluzione del One for All. Dopo aver risvegliato ben quattro quirk, di cui due nell'arco di pochissimo tempo, il corpo di Deku potrebbe rischiare di rigettare il potentissimo quirk. Ma l'intervento nel subconscio del ragazzo con tutti i possessori passati del quirk potrebbe sia svelare un bel pezzo di passato del mondo di My Hero Academia sia aumentare la sinergia tra Deku e il One for All.

Con un capitolo del genere, il risveglio potrebbe arrivare in My Hero Academia 300 magari insieme a una rivelazione importante. My Hero Academia 299 arriverà su MangaPlus domenica 31 gennaio 2021.