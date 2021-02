My Hero Academia 299 svela un traditore: ecco da chi sono trapelate le informazioni

Sin dalla sua prima apparizione, Hawks è stato apparentemente molto legato a Endeavor. Insieme hanno affrontato il Nomu High-End apparso nell'ultima fase della quarta stagione di My Hero Academia, e hanno entrambi preso parte a un assalto ai quartieri generali dei villain, arco che ha avuto luogo nell'ultimo anno di pubblicazione del manga.

Questo legame tra Hawks ed Endeavor è stato esplorato in My Hero Academia 299, capitolo che ha confermato la situazione familiare dell'eroe alato. Dabi, in un suo video pubblicato a livello nazionale con l'aiuto di Skeptic, ha fatto sapere a tutti che in realtà Hawks è il figlio di un criminale. Ma chi è che ha fatto trapelare questa informazione sul passato di Hawks, una storia che fino a quel momento era rimasta all'oscuro di tutti?

Proprio il capitolo 299 di My Hero Academia rivela l'identità del traditore, o meglio della traditrice. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Hawks si fa accompagnare da Best Jeanist all'abitazione della madre. Questa non c'è più, essendo scappata, ma ha lasciato una lettera dove spiega che è stata lei a rivelare ad alcune persone che hanno bussato alla sua porta informazioni sul passato di Hawks.

Un tradimento che però Hawks non prende troppo male, mentre continua a concentrarsi sulla sua missione di salvare Endeavor dal caos mediatico che lo aspetta.