My Hero Academia 3° Stagione: nel prossimo episodio Mirio darà mostra della sua forza

L’ultimo episodio di My Hero Academia ha presentato il grande trio del liceo U.A. Le anticipazioni dell’episodio hanno fatto pregustare ai fan il combattimento imminente che mostrerà le abilità del giovane Mirio Togata.

Il quirk del biondo studente è stato introdotto, seppur brevemente, durante lo svolgersi del 62° episodio: Deku, durante gli arresti domiciliari, vede il viso di Mirio apparire in mezzo ad un muro. Tralasciando lo scalpore di Izuku in quel momento, dopotutto non è poi così normale trovarsi, tutto d’un tratto, il volto di una persona fuoriuscire da un muro, è interessante ciò che rivela questa scena: Mirio è in grado di attraversare gli oggetti.

Il suo quirk, il cui nome è “Permeation”, gli permette, non senza sforzi, di attraversare qualsiasi solido e liquido. Dunque Togata, grazie alla sua unicità, può attraversare pure il terreno su cui cammina e le persone.

La preview dell’episodio anticipa lo scontro-allenamento che avverrà tra Mirio e la 1-A intera.

L’episodio 63, il cui titolo sarà “Senza rivali”, concluderà la terza stagione. Segue la traduzione della sinossi:

“Mirio sfida la Classe 1-A! Il misterioso ragazzo che Deku ha incontrato fa parte del grande trio del liceo U.A., lo studente del terzo anno, Mirio Togata! Egli doveva spiegare il funzionamento del tirocinio degli eroi, ma, invece, decide di combattere contro gli studenti della Classe 1-A! Come combatterà lo studente più forte della scuola contro Deku? Shigaraki Tomura e gli altri dell’Unione dei Villain entrano in contatto con un uomo misterioso! In che modo questo incontro influenzerà Deku e gli altri? La lotta tra eroi e cattivi avanza ad un nuovo livello!"

L’anime di My hero Academia, attualmente disponibile su VVVVID, è un adattamento dell’omonimo manga di Horikoshi Kohei, in serializzazione dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha.