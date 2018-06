My Hero Academia 3: l'episodio 11 commuoverà i fan!

L'episodio 11 della terza stagione di My Hero Academia sarà trasmesso sabato 16 giugno: manca ancora un po', ma lo staff di produzione americano ha già anticipato che ci sarà da versare lacrime.

A quanto pare l'episodio 11 della Stagione 3 dell'anime di My Hero Academia ci mostrerà un avvenimento che rischia di commuovere seriamente i fan dell'anime, soprattutto coloro che non hanno letto il manga di Kohei Horikoshi e che quindi non sanno cosa accadrà.

A confermarlo è Colleen Clinkenbeard: la donna lavora come producer presso la Funanimation, ma svolge anche il ruolo di ADR director del doppiaggio americano di My Hero Academia. La Clinkenbeard ha postato su Twitter una foto che la ritrae in lacrime e visibilmente commossa in sala di doppiaggio: la producer ha scritto nel post che, nel momento in cui ha effettuato lo scatto, aveva appena finito di guardare l'episodio 11 di My Hero Academia 3.

Intanto, prima di esso, sabato 9 giugno vedremo l'episodio 10 in cui si consumerà il duello tra All Might e All For One: l'appuntamento è alle 18:00 su VVVVID, che ha recentemente acquisito i diritti per il simulcast dell'anime di Studio Bones e in poco tempo è riuscito a mettersi in pari con la trasmissione giapponese.