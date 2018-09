My Hero Academia 3, i fan non riescono ad accettare che la terza stagione sia finita!

My Hero Academia , manga shonen scritto e disegnato Kohei Horikoshi , è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. Ad oggi la serie è composta di 19 volumi ed è stata concessa in licenza da Viz Media per una versione in lingua inglese dal 2015. Grazie allo studio Bones, è stato creato un adattamento manga per ora composto di tre stagioni. Al manga sono ispirati anche un videogioco, alcuni spin-off ed un OVA. A breve si aggiungerà alla lista anche un film anime, My Hero Academia: Two Heroes . In Italia il manga è edito da Star Comics , mentre l’anime è stato acquistato da Dynit . Ultimamente è stata confermata una quarta stagione dell'anime.

My Hero Academia 3 è riuscita ad ottenere l'attenzione di tutti ora che sono scesi in campo Mirio e il nuovo villain Overhaul. I fan sono riusciti a mostrare il loro entusiasmo e desiderio nel vedere il prima possibile ciò che avverrà nel seguito. Al momento purtroppo non è stata confermata alcuna data di uscita per la quarta stagione dell'anime e potrebbe passare un pò di tempo prima di poter vedere in azione Midoriya e i suoi compagni.

Finalmente abbiamo avuto modo di scoprire di più sui Big 3 , in particolare su Mirio Togata , uno dei migliori studenti del Liceo U.A. e Midoriya avrà modo di imparare ciò che serve per raggiungere la vetta, non solo nella scuola, ma anche nel mondo degli eroi, accanto a All Might.

Questa terza stagione si regge su quelli che sono stati i principali scontri: il primo si conclude con lo scontro tra Midoriya e Muscular, il secondo tra All Might e All For One e infine Midoriya contro Bakugo. Questa scelta ha sicuramente condizionato l'episodio 25, concluso, anch'esso, con una battaglia.

Just watched the season 3 finale of #MyHeroAcademia and man...this show is rising to the top spot of both my favorite superhero series and favorite anime. This season had so much heart, feels, and fist pumping awesomeness that represents the best in modern anime right now! — Chris McDonald (@spider_kaiju) 29 settembre 2018

Last episode of My Hero Academia's third season served as a setting stone for the arcs to come in the next season. We got a snipped of Tintin's power and what means to be the number one of UA. All supervised (and partially animated?) by Takashi Mitani (三谷高史), the show's star. pic.twitter.com/Ne7SinGlIi — Ashita (@AshitanoGin) 29 settembre 2018

The finale of My Hero Academia season 3 was pretty good even if it was bombastic as most finales tend to be. We got to see Mirio show us that you can make a weakness into a strength with hardwork and experience and that's pretty damn inspiring to leave off on. He's goat boys. pic.twitter.com/zgtBk2W1iV — Akio 💮 🕹 (@GlennAkio) 29 settembre 2018

Didn't expect Noctis and Ignis to have a cameo in today's my Hero Academia. pic.twitter.com/RAngjz7cpH — RPG News Moogle! (@MoogleKupoCake) 29 settembre 2018

"mY hEro aCAdeMia isN't oRigiNaL"



WELL, WHAT OTHER ANIME WAITS UNTIL THE END OF SEASON 3 TO INTRODUCE THE MAIN CHARACTER?!?!?



checkmate h8ers pic.twitter.com/EELXCeYGsf — Nux (@Nux_Taku) 26 settembre 2018

Everything you need to know about the My Hero Academia Season 3 Finale pic.twitter.com/CMjDEC8Swq — Lemillon 💫 (@King_Cheesey) 29 settembre 2018

When season 3 of #MyHeroAcademia ended pic.twitter.com/L8azkNsdM5 — Isaiah Hinojosa (@isaiahhinojosa7) 29 settembre 2018