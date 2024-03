My Hero Academia, le 3 più grandi debolezze di Katsuki Bakugo

Presentato inizialmente come un bullo, un ragazzo estremamente sicuro di sé, orgoglioso e perennemente indispettito dalla vicinanza con Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo ha subito una serie di cambiamenti nel corso di My Hero Academia. Nonostante sia, però, uno dei più promettenti Heroes della Yuei, Bakugo ha grandi punti deboli.

Intelligente, dotato di talento sul campo di battaglia e di un insieme di tecniche pesantemente offensive, Bakugo si è sempre approcciato agli scontri e alle sfide con una grinta invidiabile, desideroso di dimostrate a tutti il suo valore. La voglia di brillare ha reso però evidenti anche le sue principali debolezze.

In primo luogo, Bakugo fatica ad aprirsi con gli altri, e fatica a comprendere come questi si potrebbero sentire in determinate situazioni. Invidia Deku per la sua capacità nell’empatizzare col prossimo, nel cercare di sostenere sempre chiunque col sorriso e la speranza. Bakugo sa di voler diventare un grande eroe, di proteggere le persone, ma piuttosto che farlo tramite le parole e il conforto preferisce un approccio più dinamico e fisico, intervenendo direttamente sul campo di battaglia. In rare occasioni ha aperto il proprio cuore, e quando l’ha fatto si è sempre rivelato un momento memorabile, come nel breve arco di Dark Deku.

In secondo luogo, Bakugo detesta aver bisogno di aiuto e odia chiederlo. Quando è stato rapito e ha costretto All Might ad intervenire direttamente contro All For One, Bakugo si è sentito responsabile del successivo ritiro del Simbolo di Pace, e della sua presunta perdita del Quirk One For All. Assistere alla fine della carriera da Hero del suo idolo, per causa sua, è stato traumatizzante, almeno fino a quando non ha scoperto la verità sull’eredità del One For All. Da quel momento in poi ha compreso di dover difendere Midoriya ad ogni costo, rimpiangendo di aver trattato male l’amico e compagno per tutta la loro infanzia.

La più grande debolezza di Bakugo è legata a quanto detto poco fa. Conoscendo il segreto di All Might, il giovane Hero è determinato a tutto pur di difendere il One For All e il suo amico. Forse in maniera eccessiva, dato che da quando è venuto a conoscenza della verità rischia molto di più sul campo di battaglia, ricevendo più danni di quanto non facesse in passato. Agire così impulsivamente, avendo in mente solo la difesa di Deku, e senza porre attenzione ai propri limiti potrebbe rivelarsi estremamente rischioso per Bakugo, come abbiamo letto nel manga.

Prima di salutarci, vi lasciamo al nostro speciale dedicato al personaggio di Katsuki Bakugo.

