My Hero Academia, i 3 grandi errori nella continuità del manga

Serializzare settimanalmente un’opera shonen così ricca di personaggi come My Hero Academia è una sfida, e Kohei Horikoshi ha dimostrato più volte di essere in grado di affrontarla con ottimi risultati. Tuttavia, anche i migliori possono trovarsi di fronte a elementi o idee che risultano incoerenti o inconsistenti con l'universo ideato da loro.

Ecco, dunque, tre grandi errori nella continuità di My Hero Academia. Iniziamo da un aspetto evidente sin dai primi capitoli: l’assenza di progresso tecnologico. La storia di Deku è ambientata in un futuro non troppo lontano, circa un secolo, e se da un lato l’umanità è profondamente cambiata grazie alla diffusione dei Quirk, dall’altro dal punto di vista tecnologico sembra essere rimasta ferma agli smartphone e ai dispositivi della decade 2010-2020. In un mondo dove persone riescono a manipolare elementi, trasformarsi o creare oggetti, sembra assurdo un livello così retrogrado di avanzamento tecnologico.

Il secondo elemento inconsistente riguarda l’accademia e come questa faccia ancora ad essere attiva dopo tutti gli attacchi, le invasioni e le pubbliche denigrazioni, relative a professori e studenti, subite nel corso degli anni. Nonostante sia preceduta da una fama storica, e possa vantare alcuni tra i migliori Pro Heroes nel corpo insegnanti, un’accademia del genere, così spesso sottoposta a pressioni e giudizi esterni per eventi gravi, non verrebbe mai scelta dai genitori come luogo d’apprendimento per i figli.

Concludiamo con un’importante costatazione: il segreto del One For All, dell’aspetto ereditario del Quirk, viene scoperto molto rapidamente a causa dell’inadeguato comportamento di Deku. Il protagonista, infatti, sfrutta il Quirk ma denominando gli attacchi come quelli di All Might, causando confusione e facendo porre domande a chi gli sta vicino, come Bakugo, primo a sospettare la verità. Considerando che per anni diversi grandi Heroes sono riusciti a mantenere il segreto del One For All, il modo di agire di Deku è semplicemente sciocco, bizzarro, e altamente rischioso.

