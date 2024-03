My Hero Academia, le 3 più grandi rivalità dell'opera di Horikoshi

Come in ogni shonen che si rispetti, anche in My Hero Academia si trovano molte rivalità, nate sul campo di battaglia tra le due fazioni di Heroes e Villains, ma anche interne a ciascuno dei due gruppi. Andiamo quindi a vedere quali sono le 3 migliori rivalità costruite e sviluppate da Kohei Horikoshi negli ormai oltre 400 capitoli della serie.

In ultima posizione si trova la rivalità familiare tra Shoto e Toya Todoroki, conosciuto anche con il nome da Villain Dabi. La tormentata infanzia di Toya, derivante dalle poche attenzioni ricevute dal padre, unicamente interessato a cercare di superare in ogni modo All Might a tal punto da essere disposto a sacrificare la felicità dei suoi stessi figli, ha condotto il ragazzo verso un percorso oscuro. Invidioso del fratello più piccolo, Shoto, Toya decide quindi di autoinfliggersi dolore e ferite attraverso il Blue Flame per attingere ad un potere sempre più distruttivo, arrivando a dar vita ad uno degli scontri più spettacolari, e tristi, della serie.

Al secondo posto troviamo la storica rivalità tra All For One, Villain per eccellenza, e All Might, ex Simbolo di Pace e Pro Hero Numero Uno. Incarnando rispettivamente un male caotico e assoluto e la speranza di vivere un’epoca di pace, questi due combattenti dalle immense abilità si sono scontrate più volte, con la vittoria diretta di All Might. Lo scontro a Kamino, nella città di Yokohama, costò caro a entrambi; perciò, decisero di lasciare il peso di rappresentare bene e male ai loro rispettivi eredi: Deku e Shigaraki.

Infine, arriviamo alla rivalità tra Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo. Da una parte abbiamo un ragazzo nato senza Quirk, timido, impacciato, continuamente preso in giro da un prodigio nell’utilizzo di un Quirk estremamente forte dal punto di vista offensivo e dal grande potenziale. Bakugo non si è mai risparmiato, ha sempre canzonato Deku, rimanendo poi profondamente ferito quando scoprì che quel ragazzino senza poteri era in possesso dell’incredibile One For All. La loro incredibile rivalità cambiò quando Deku decise di aprirsi con l’amico, rivelandogli come aveva ottenuto il Quirk di All Might, e, soprattutto, quando Bakugo gli chiese scusa dopo averlo salvato da un percorso oscuro e solitario. Attualmente i due si supportano a vicenda, e insieme potrebbero essere senza molti dubbi il miglior duo di giovani Heroes della Yuei, senza nulla togliere a Mirio Togata e Tamaki Amajiki.

Prima di salutarci, ecco cosa rende Deku speciale rispetto alle vestigia del One For All.