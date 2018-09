My Hero Academia 3: le immagini del season finale!

Ed eccoci arrivati al gran finale della terza stagione animata di My Hero Academia! Oggi, 29 settembre 2018, verrà trasmesso il 25° episodio (in simulcast alle ore 18.00 su VVVVID). Ancora una volta, poco prima della messa in onda della puntata, sono apparse sul web alcune immagini di quel che ci aspetterà.

L'attenzione di questo finale di stagione si concentrerà prevalentemente sui famosi Big 3, presentati alla fine della 24° puntata.

L’episodio è intitolato “Invincibile” e avrà lo scopo di introdurre gli eventi del Tirocinio Hero, annunciato nel secondo semestre, attraverso i Big 3. Dalle poche immagini, che trovate allegate alla notizia, è possibile percepire la tensione che si propaga nella Classe 1-A. L'attenzione è tutta indirizzata verso questi tre nuovi alunni introdotti dal professor Aizawa. Lo stupore e la preoccupazione di Midoriya non fanno presagire nulla di buono. Le intenzioni di Mirio sembrano serie e forse riusciremo a capire di più riguardo la sua abilità e quelle dei suoi compagni.

La lotta tra gli Hero e i Villain, adesso forti di nuovi componenti sempre più esperti e carismatici, raggiungerà un livello sempre più rilevante. La conferma viene da una delle immagini, che mostra un primo piano di Overhaul. Cosa possiamo aspettarci da questo malvagio personaggio?

Qui di seguito potete leggere la trama:

“Mirio sfida la sezione A del primo anno del Liceo Yuhei!! Il ragazzo misterioso che ha incontrato Deku è iscritto al Liceo Yuhei. Uno dei ‘Big Three’ dell’Accademia, lo studente del terzo anno, Mirio Togata! Il suo ruolo sarebbe quello di spiegare le dinamiche del Tirocinio Hero, ma invece, decide di sfidare in combattimento gli studenti della sezione A del primo anno! Come combatterà l’aspirante Hero più forte del Liceo conto Deku? I ‘Big Three’ del Liceo Yuhei. Ecco Mirio!! La Lega dei Villain questa settimana: i membri della Lega dei Villain ritornano agendo di soppiatto! Tomura Shigaraki e gli altri membri della Lega dei Villain entrano in contatto con un uomo misterioso! Deku e gli altri aspiranti Hero resteranno influenzati dall’incontro!? La battaglia tra gli Hero e i Villain avanza verso un nuovo livello!”

Siete pronti per l'ultima puntata? Fortunatamente My Hero Academia non finirà, quindi basterà aspettare pazientemente la prossima stagione!!!