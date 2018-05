My Hero Academia 3: i nuovi look dei protagonisti sono apparsi anche nell'anime!

La Stagione 3 di My Hero Academia sta per addentrarsi nel nuovo arco narrativo chiamato Hideout Raid. Alcuni studenti della 1-A saranno coinvolti in una missione segreta, ragion per cui dovranno agire in incognito e assumere dei look differenti da quelli che sono abituati a portare. Le nuove sembianze degli eroi sono apparse anche nell'anime.

Vi avevamo già riportato i nuovi look che i personaggi di My Hero Academia avrebbero assunto nell'arco di Hideout Raid: recentemente, infatti, delle carte da gioco collezionabili avevano svelato gli outfit che Midoriya, Kirishima, Iida e altri studenti sfoggeranno per infiltrarsi nella base segreta dell'Unione dei Villain.

Ora anche l'anime ha introdotto i travestimenti dei nostri eroi: l'episodio 8 di My Hero Academia Stagione 3 è stato trasmesso ieri (sabato 26 maggio) sui circuiti televisivi giapponesi e ci ha permesso di dare uno sguardo ai travestimenti di Izuku, Kirishima, Todoroki, Yaoyorozu e Iida, oltre che un professor Aizawa del tutto irriconoscibile poiché ha dovuto tagliare i capelli e radere la barba per apparire presentabile durante una conferenza pubblica.

Potete ammirare le immagini dedicate ai look inediti dei nostri eroi in calce all'articolo, dopo il salto. Sabato 2 giugno vedremo l'episodio 9 di My Hero Academia, che introdurrà dignitosamente il misterioso All For One.