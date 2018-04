My Hero Academia 3: nuovo poster e video delle sigle di apertura e chiusura

È stato rilasciato in Rete un nuovo poster per la terza stagione di My Hero Academia, che ha preso il via da pochi giorni sui circuiti televisivi nipponici: la nuova key visual dell'anime è decisamente all'insegna del sorriso e vede protagonisti All Might con tre noti studenti della scuola U.A.

Protagonisti del poster, insieme al prode All Might che sfoggia come sempre il suo rassicurante sorriso, ci sono i "big three" della classe 1-A: Midoriya Izuku, il protagonista di My Hero Academia, e i suoi due rivali, Shoto Todoroki e Bakugo Katsuki.

Tutti i personaggi del poster sfoggiano il numero tre con le dita della mano, una sorta di mix tra il numero della stagione attualmente in corso e il classico simbolo di vittoria/pace - che si effettua solitamente con due dita.

È piuttosto esilarante notare che, mentre per All Might, Izuku e Todoroki risulta piuttosto naturale sorridere - persino per il tenebroso figlio di Endeavor, che si lascia scappare un timido sorriso - l'esplosivo Katsuki appare chiaramente fuori luogo e sfoggia una smorfia che cerca di far somigliare vagamente un sorriso.

I fan di My Hero Academia sanno bene che Bakugo è un personaggio incredibilmente burbero e iracondo, che appare costantemente contrariato e quasi mai riserva espressioni gentili a chi gli sta intorno.

In calce, subito dopo il poster, vi offriamo anche le clip video della opening (sigla di apertura) e della ending (sigla di chiusura) della terza stagione di My Hero Academia di Studio Bones.

Voi state seguendo la terza stagione dell'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi? Il prossimo episodio sarà sulle TV giapponesi sabato 14 aprile, mentre non si hanno ancora notizie concrete sull'attesa e annunciata diffusione in streaming su VVVVID.