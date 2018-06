My Hero Academia 3, prime immagini dell'episodio 10 oggi su VVVVID

Oggi, sabato 9 giugno, vedremo l'episodio 10 della Stagione 3 di My Hero Academia: la puntata ci aspetta questa sera su VVVVID, ma intanto gustiamoci le prime immagini in anteprima, che ci anticipano il furioso scontro tra All For One e All Might.

L'episodio odierno si intitola "Il simbolo della pace" e ci mostrerà il furioso scontro tra All Might e il suo arci-nemico, All For One. L'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi, a cura dello Studio Bones, si trova attualmente nel pieno dell'arco narrativo di Hideout Raid: alcuni studenti della classe A-1 della U.A. School si sono intrufolati nella base segreta dell'Unione dei Villain per salvare il loro compagno, Katsuki Bakugo, rapito da Mr. Compress durante il ritiro nei Boschi.

Il titolo dell'episodio 10 di My Hero Academia 3 si rifà al capitolo 91 del manga, in cui il prode All Might dovrà affrontare il potente e pericoloso All For One in un edificio nel Distretto di Kamino, nel quale i Villain stanno producendo in massa nuove bestie Nomu.

L'appuntamento è a questa sera: VVVVID ha finalmente acquisito la licenza dell'anime di Studio Bones e l'episodio 10 sarà disponibile per lo streaming a partire dalle 18:00 di oggi, sabato 9 giugno.