My Hero Academia, 3 Pro Heroes che non meritavano un tale titolo

Nel mondo di My Hero Academia, la distinzione tra eroi e cattivi sembra netta: i Pro Hero usano i loro Quirk per il bene, mentre i criminali li usano per il male. Ma questa dicotomia è solo una facciata. In realtà, diverse figure che ostentano il titolo di Pro Hero non lo meritano affatto.

Tra motivazioni corrotte e inadeguatezze che li rendono indegni di tale onore, ecco qui i 3 eroi che non meritano il titolo di Pro Heroes:

Enji Todoroki, alias Endeavour, l'attuale Pro Hero n. 1, rappresenta l'emblema dell'eroe corrotto dall'ambizione. La sua fama deriva dalla sconfitta di numerosi nemici, ma la sua personalità e le sue ambizioni egoistiche lo posizionano agli antipodi dei principi che dovrebbe incarnare. Mosso unicamente dal desiderio di superare All Might, Endeavour ha sacrificato la sua famiglia per creare un erede dai poteri stratosferici. Il matrimonio con Rei e la procreazione di numerosi figli erano solo strumenti per raggiungere il suo obiettivo. Il suo comportamento verso Toya, Shoto e Rei ha distrutto la sua famiglia. Nonostante i recenti tentativi di redenzione, Endeavour non rappresenta assolutamente i valori che contraddistinguono un eroe.

Tatsuyuki Tokoname, conosciuto come Slidin' Go, era un Pro Hero amato per il suo carisma e la sua indole gioviale. Il suo Quirk e la sua personalità contagiosa lo rendevano un simbolo di speranza. Tuttavia, la sua maschera di bontà nascondeva un oscuro segreto: Slidin' Go era un traditore che lavorava per L'Armata di Liberazione dei Superpoteri di Re-Destro in My Hero Academia.

Yoroi Musha, l'eroe n. 9, aveva un'aura intrigante: un vecchio con un'armatura da samurai e un'aura di saggezza. Il suo Quirk era un mistero che stuzzicava la curiosità dei fan. Ma quando la Guerra di Liberazione del Paranormale in My Hero Academia scatenò ondate di odio verso gli eroi, Yoroi Musha si ritirò immediatamente, ammettendo di aver inseguito solo fama e gloria. A differenza di altri eroi che hanno combattuto per i loro ideali nonostante le avversità, Yoroi Musha si è arreso alla prima difficoltà, dimostrando la sua inconsistenza e la sua inadeguatezza nel ruolo di eroe.

