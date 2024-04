My Hero Academia, 3 Quirk fortissimi sprecati dai loro utilizzatori

Il manga di My Hero Academia è molto vicino alla conclusione mentre settima stagione di My Hero Academia arriverà presto su Crunchyroll, quindi anche l'anime sta per avventurarsi nelle parti finali dell'opera. Nel corso della serie abbiamo conosciuto diversi Quirk davvero straordinari, ma non tutti sono stati utilizzati a dovere.

Zero Gravity, per esempio, è il potere innato di Uraraka Ochaco e la giovane eroina, purtroppo, nonostante la sua immensa versatilità in battaglia, non è mai stata in grado di dominare gli scontri a cui ha preso parte.

Eppure, il suo Quirk le dà la possibilità di cambiare la gravità dei corpi dotati di massa, quindi dovrebbe essere una combattente fortissima che può scagliare immense strutture addosso ai nemici oppure tenerli sospesi in aria fino a sfinirli, ma questo non succede (quasi) mai. Peccato.

Anche Anan Kurose è dotata di un Quirk fenomenale, chiamato Black Hole. Quale abilità può darle se non quella di creare un vero e proprio Buco Nero? Incredibile, direte, se non fosse che Kurose non ama combattere e utilizza il suo potere prevalentemente per rimuovere macerie. Uno spreco bello e buono!

Chi ha deluso più di tutti però non può che essere Momo Yaoyorozu. Il suo Creation è palesemente uno dei Quirk peggio gestiti dell'intera opera. La studentessa della Classe 1-A della U.A. ha la capacità di creare qualsiasi oggetto inanimato purché ne comprenda la struttura molecolare.

Yaoyorozu, infatti, si limita ad utilizzare pochi strumenti in combattimento e, spesso e volentieri, si riduce ad utilizzare un cannone spara-missili. Che mancanza di immaginazione (o conoscenze)!

Prima di lasciarvi alla sezione commenti, vi segnaliamo che abbiamo fatto una lista dei Quirk più forti tra gli eroi di My Hero Academia, che hanno guadagnato una posizione in classifica per loro natura, ma anche grazie alla capacità dei loro utilizzatori di valorizzarli al massimo.

