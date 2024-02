My Hero Academia, 3 Quirk senza senso tra bizzarrie e potenziale esagerato

Kohei Horikoshi ha dato vita ad un mondo interessante, e ricco di abilità uniche e affascinanti, denominate Quirk. Nel corso della serie di My Hero Academia, e della storia di Izuku Midoriya, però, sono stati presentati anche poteri confusionari, bizzarri, o senza un vero e proprio senso, sebbene possano conferire vantaggi agli utilizzatori.

Tra i numerosi Quirk che rientrano in questa definizione, ne abbiamo scelti tre, ma attenzione ad eventuali spoiler sulla serie se non siete in pari con la lettura del manga.

In ultima posizione troviamo il Quirk Heal di Chiyo Shuzenji, conosciuta col nome da Hero Recovery Girl, e infermiera alla Yuei. Il suo potere consiste nell’accelerare le capacità rigenerative del paziente in maniera che questi guarisca in pochissimo tempo. Per farlo, però, deve dare un bacio al soggetto, come se fosse un catalizzatore, e attraverso le sue labbra può controllare il processo di guarigione e il flusso d’energia vitale usata dall’organismo del paziente affinché quest’ultimo non si stanchi o rimanga senza forze. Un procedimento assai bizzarro, ma certamente utile.

Il secondo posto va a Manga Fukidashi, studente della classe 1-B, dotato del Quirk Comic, tramite il quale riesce a manifestare nella realtà delle onomatopee e replicarne gli effetti che esse rappresentano. Non solo questo potere ha usi veramente troppo limitati sul campo di battaglia, ma l’utilizzo eccessivo causa un gran mal di gola a Fukidashi. Insomma, sebbene sia un simpatico omaggio ai fumetti, questo Quirk non assume un valore sensato all’interno dell’opera.

Concludiamo questa lista con un potere talmente potente e devastante da sembrare quasi un’esagerazione fuori scala rispetto a tutti gli altri Quirk incontrati. Stiamo parlando del New Order di Star and Stripe, eroina Numero 1 degli Stati Uniti d’America, che potrebbe plasmare o influenzare la realtà semplicemente toccando un soggetto conoscendone il nome e creando liberamente una nuova regola. Ovviamente esistono vari limiti, ma il potenziale di un potere come New Order è straordinario e illimitato se attuato con la giusta strategia. Ciò lo rende insensato nell’ordine di potenza dei Quirk incontrati nella serie, e giustifica la posizione di rilievo ricoperta da Cathleen Bate nella Hero Society americana.

In conclusione, vi lasciamo agli spoiler su My Hero Academia 414, e ai 5 Villain molto potenti che Deku non ha mai avuto occasione di sfidare.