My Hero Academia 3, rivelato da Funimation il nome del doppiatore di Sir Nighteye

Anche il doppiaggio inglese della serie animata de My Hero Academia è finalmente giunto alla fine della sua terza stagione e ora non sono solo più i fan che hanno seguito la serie in lingua originale a dover aspettare l'uscita del quarto capitolo. Nonostante tutto l'anime non smette di far parlare di sè.

Qualche giorno fa sulla pagina Twitter di Funimation (@FUNimation) è stato confermato il nome del doppiatore ufficiale di uno dei personaggi che giocherà un ruolo importante nella quarta stagione, Sir Nighteye.

Nonostante la sua apparizione nell'episodio finale della terza stagione di My Hero Academia sia piuttosto breve, Nighteye è riuscito a colpire e attirare l'attenzione dei fan grazie al suo aspetto allampanato, dal carattere particolare e sguardo intenso. Sarà proprio Brandon McInnis a interpretare questo singolare e curioso personaggio.

Un nome piuttosto famoso nel mondo del doppiaggio, in quanto ha avuto modo di dar voce a diversi altre personalità del mondo degli anime, tra cui ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti, Classroom of the Elite e, più recentemente, il protagonista principale di SSSS.Gridman, Yuta Hibiki.

A quanto sembra McInnis non è stato l'unico membro del cast ad essere confermato; troviamo anche Kara Edwards (Goten in Dragon Ball) che interpreterà Bubble Girl nella prossima stagione.

I due nuovi personaggi hanno fatto il loro, seppur breve, debutto nel finale di My Hero Academia 3, dove l'incontro tra Overhaul e la Lega dei Malvagi e Shigaraki e l'entrata in scena di Nighteye come pro-eroe sono gli elementi importanti che faranno da collegamento per la 4° stagione.

Che ne pensate di questi due doppiatori? Sono adatti ad interpretare due personaggi importanti come Nighteye e Bubble Girl?