My Hero Academia 3: spunta il titolo dell'episodio 10 della serie anime!

L'adattamento anime di My Hero Academia, a cura dello Studio Bones, prosegue la sua corsa verso l'arco narrativo di Hideout Raid. Sabato 2 giugno vedremo l'episodio 9 della serie, ma in Rete è spuntato già il titolo del 10°.

Il titolo dell'episodio 10 della Stagione 3 di My Hero Academia (il 48°, in totale, per l'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi) sarà il seguente: "Il simbolo della pace". Per chi ha già letto il manga di Horikoshi si tratta di un chiaro riferimento ad alcuni avvenimenti futuri.

La citazione è al capitolo 91 del manga di My Hero Academia, in cui prende ufficialmente il via la saga di Hideout Raid: nel corso dell'episodio, dunque, dovremmo assistere a una furiosa battaglia tra All Might e la sua grande nemesi, All For One, in un edificio nel Distretto di Kamino dove i Villain stanno producendo nuove bestie Nomu.

Ricordiamo che l'obiettivo degli eroi è quello di salvare Katsuki Bakugo, rapito dall'Unione dei Villain durante il Ritiro Estivo nei boschi. Non sappiamo ancora quale sarà il destino che attende Kacchan, ma di sicuro lo scopriremo nei prossimi episodi.

My Hero Academia Stagione 3 è ora disponibile anche su VVVVID, che lentamente si avvicina al simulcast dell'episodio: è ora disponibile, infatti, la puntata numero 7.