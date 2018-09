My Hero Academia 3, svelata la vera identità di Camie!

Una delle più strane entrate in scena di My Hero Academia. Durante l'Esame di licenza Camie Utsushimi ha mostrato un comportamento alquanto strano nei confronti di Midoriya, quasi "familiare".

Questo ha portato molti fan a chiedersi il perché di tale comportamento anomalo. La risposta è stata fornita nell'ultimo episodio, in cui viene rivelato che "Camie" non è esattamente la persona che dice di essere.

Dopo l'annuncio dei risultati dell'Esame di licenza per Eroe, si può notare come Midoriya sia intenzionato a scoprire qualcosa di più riguardo a "Camie". Stando alle informazioni fornite da Nagamasa Mora, la giovane ha cominciato a comportarsi in maniera strana già qualche giorno prima dell'esame.

Il colpo di scena non tarda a giungere! L'inquadratura si concentra su una "Camie" che cammina lungo un vicolo parzialmente oscurato. Alla fine la verità viene a galla, al posto della nostra bionda eroina provocante c'è niente di meno che Himiko Toga della Lega dei Cattivi.

Era una missione sotto copertura, a quanto pare. L'intento era ottenere "qualcosa" di Midoriya. Grazie a questo possiamo capire quale sia la sua vera abilità, le basta semplicemente ingerire qualche goccia di sangue di qualcuno per assumerne le sembianze.

Finalmente abbiamo svelato l'arcano, un bel colpo di scena, che dite? Questo sicuramente spiega come mai l'atteggiamento di "Camie" è apparso sin da subito familiare al nostro eroe, così come la sfacciataggine e la sensualità con cui ha approcciato Midoriya, o ancora il suo essere violento verso i compagni della Shinketu. La nostra Himiko non si è fatta molti problemi a nascondere il suo caratterino, questo è certo. Ora tutto quadra!

Non possiamo non pensare alle possibili conseguenze future, ora che è in possesso del sangue di Midoriya. Non sarà facile, la Lega dei Cattivi ha finalmente iniziato a muoversi e la mossa di Toga non solo l'ha resa pericolosa, ma potrebbe portare i nostri eroi a situazioni spiacevoli.

In tutto ciò...che fine ha fatto la vera Camie Utsushimi? Quali sono le vere intenzioni di Himiko?

My Hero Academia è una serie animata tratta dall'omonimo manga creato e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. L'anime, prodotto dallo studio di animazione Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016. e al momento è composta da tre stagioni. Dalla serie sono stati tratti anche un videogioco, alcuni manga spin-off, OAV, e di recente è stata annunciata l'uscita di un lungometraggio anime.