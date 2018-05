My Hero Academia 3: svelato il look che avrà Eraserhead nella prossima saga

Nell'anime di My Hero Academia sta per avvicinarsi il nuovo arco narrativo che vedrà gli studenti della U.A. School lanciarsi in una missione segreta volta al salvataggio di un compagno rapito: per l'occasione, i protagonisti sfoggeranno look differenti dal solito, e tra essi ci sarà il professor Aizawa, alias Eraserhead.

Un recente artwork svela proprio l'aspetto che avrà Eraserhead nel prossimo arco narrativo della Stagione 3 di My Hero Academia: per l'occasione, Aizawa sfoggerà un look piuttosto elegante, con un taglio di capelli più corto e con il volto rasato.

Durante la saga di Hideout Arc vedremo Midoriya, Kirishima, Todoroki, Iida e Yaoyorozu viaggiare verso Yokohama City per avvicinarsi alla base dell'Unione del Villain e salvare il loro compagno, Katsuki Bakugo, rapito dai supercriminali durante il ritiro estivo nei boschi. Per non essere riconosciuti decideranno di travestirsi, ma incapperanno proprio in Aizawa nel corso della missione di salvataggio.

Eraserhead assumerà un look così composto per apparire in una conferenza stampa pubblica, nella quale dovrà rispondere degli ultimi eventi accaduti durante il ritiro nei boschi e scusarsi davanti alle telecamere.

