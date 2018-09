My Hero Academia 3, il trailer dell'episodio 62 anticipa succose novità

L'anteprima del prossimo episodio della terza stagione di My Hero Academia è riuscita a stuzzicare l'attenzione dei fan, lasciando intendere un futuro promettente per la serie e concentrandosi su alcuni tra gli studenti del Liceo U.A.

Giunti alla fine dell'Esame di Licenza per Eroi, l'ultima puntata di My Hero Academia ha visto scontrarsi Bakugo e Midoriya. Manca quindi pochissimo al prossimo arco narrativo e la serie animata ha in serbo per noi novità succose.

L'episodio 62 avrà come intitolato "A Season For Encounters". Il secondo semestre è ormai iniziato, Izuko e Bakugo tuttavia sono agli arresti domiciliari. Avranno molto tempo per riflette, allenarsi e migliorarsi, soprattutto Midoriya. Durante la cerimonia di apertura gli studenti della Classe A-1 saranno messi al corrente degli stage per eroi. Nel frattempo la criminalità dilaga e non si vede possibilità di raggiungere la pace. La lega dei Malvagi ha cominciato a muoversi.

Dopo i recenti avvenimenti, l'equilibrio e la pace sono divenuti precari e instabili. All Might deve ancora riprendersi dallo scontro con All For One e questa è l'occasione giusta che il mondo dei criminali stava aspettando. Come viene mostrato nel video, i Malvagi sono irrequieti, stanno iniziando ad agire nell'ombra approfittando del caos.

L'anteprima offre un quadro generale e una rapida occhiata di ciò che dobbiamo aspettarci dal futuro, mente l'arrivo di un grande cattivo, nel prossimo arco narrativo, è sempre più vicino.

Un ulteriore elemento che cattura l'attenzione è l'introduzione ai "Big 3". Presto avremo modo di conoscere i tre migliori studenti dell'Accademia. Questi nuovi elementi avranno un ruolo importante nella serie e non dovremo aspettare molto per scoprire di che si tratta.

My Hero Academia, nato come manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, ha ottenuto un adattamento anime nel 2016. La serie, prodotta dallo studio Bones, al momento è composta di tre stagioni, ancora in corso. In Italia il manga è edito da Star Comics, mentre l'anime è stato acquistato da Dynit.