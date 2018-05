My Hero Academia 3: trailer e trama dell'episodio 7 anticipano una lotta drammatica!

Ieri (sabato 12 maggio) è andato in onda in Giappone il 6° episodio della terza stagione anime di My Hero Academia, che ci ha mostrato il confronto finale tra i Villain e gli aspiranti eroi durante il ritiro nei boschi. È ora tempo di volgere lo sguardo alle anticipazioni dell'episodio 7, di cui vi forniamo il trailer e una trama davvero succosa.

Abbiamo visto, nel 6° episodio di My Hero Academia Stagione 3 (o anche il 45° episodio dell'adattamento di Studio Bones, fate un po' voi), che Mr. Compress è riuscito a catturare l'obiettivo della Lega dei Villain guidata da Shigaraki Tomura: Katsuki Bakugo è finito preda del potere del supercattivo, rinchiuso in una delle sue biglie.

Leggiamo, quindi, la trama del 7° episodio che verrà trasmesso sabato prossimo:

Titolo : "Che colpo di scena!"

: "Che colpo di scena!" Data : sabato 19 maggio

: sabato 19 maggio Trama:

Gli eroi affrontano la Lega dei Villain! Riusciranno a salvare il loro amico?!



Mr. Compress della Lega dei Villain ha catturato Bakugo e Tokoyami, mentre Izuku e i suoi compagni si preparano a rischiare le loro vite per salvarli. Riescono a trarre in salvo Tokoyami. Tuttavia...



Bakugo questa settimana: rapito dalla Lega dei Villain!



Gli studenti della U.A. utilizzano le loro Unicità per inseguire i cattivi, ma sopraggiungono tutti i membri della Squadra preposta all'Azione di Avanguardia. Riuscirà Bakugo a tornare dai suoi compagni di classe...?!

In alto potete ammirare anche il trailer: appuntamento a sabato 19 maggio!