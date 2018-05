My Hero Academia 3: uno sguardo alle prime immagini dell'episodio 7 di oggi, 19 maggio

In Giappone, nelle scorse ore, è stato trasmesso l'episodio 7 di My Hero Academia Stagione 3. Già in precedenza della messa in onda, Studio Bones ha rilasciato in Rete le prime immagini della puntata: in caso non l'abbiate ancora vista, vi proponiamo gli scatti in calce al nostro articolo.

Negli episodi attualmente in corso della terza stagione di My Hero Academia stiamo assistendo all'arco narrativo del Ritiro estivo nei boschi, culminato in un'accesa lotta senza quartiere tra gli studenti della U.A. School e l'Unione dei Villain, decisi a catturare Katsuki Bakugo e a far fuori quanti più eroi possibili.

Alla fine, grazie all'abilità di Mr. Compress, Kacchan è stato catturato e ora i suoi compagni faranno di tutto per salvarlo dalle grinfie del perfido Shigaraki Tomura, che intende apparentemente arruolarlo tra le proprie fila. Ecco la trama dell'episodio:

Titolo : "Che colpo di scena!"

: "Che colpo di scena!" Data : sabato 19 maggio

: sabato 19 maggio Trama:

Gli eroi affrontano la Lega dei Villain! Riusciranno a salvare il loro amico?!



Mr. Compress della Lega dei Villain ha catturato Bakugo e Tokoyami, mentre Izuku e i suoi compagni si preparano a rischiare le loro vite per salvarli. Riescono a trarre in salvo Tokoyami. Tuttavia...



Bakugo questa settimana: rapito dalla Lega dei Villain!



Gli studenti della U.A. utilizzano le loro Unicità per inseguire i cattivi, ma sopraggiungono tutti i membri della Squadra preposta all'Azione di Avanguardia. Riuscirà Bakugo a tornare dai suoi compagni di classe...?!

Intanto vi ricordiamo che VVVVID è finalmente riuscito a ottenere la licenza per lo streaming dei nuovi episodi di My Hero Academia: le prime due puntate della terza stagione sono già online.