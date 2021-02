My Hero Academia 300: cresce la minaccia dei Villain con un incredibile ritorno

Mentre la trasposizione animata di My Hero Academia si prepara a mettere la Classe 1-A contro la Classe 1-B, nel primo arco narrativo della quinta stagione, nel manga la Hero Society si trova completamente devastata dalla recente guerra, e l'evasione di massa dalla prigione di massima sicurezza conosciuta come Tartaro, sembra portare nuove minacce.

Oltre all’antagonista principale All For One, e ad altri nemici che abbiamo imparato a temere nel corso della serie, come Overhaul, sono evase personalità estremamente pericolose, come Chizome Akaguro, ovvero Stain. Sembra infatti che l'Elimina Eroi sia riuscito a nuotare dalla prigione fino alla terraferma, un’impresa incredibile considerando la distanza percorsa, ma Stain stavolta sembra più determinato che mai.

In una tavola comprendiamo come il Villain sia effettivamente riuscito a tornare nella sua base operativa, dove ritrova con un ghigno compiaciuto la sua katana particolarmente rovinata, e presumibilmente il suo arsenale completo. Da questa scena si evince che Stain abbia un obiettivo preciso, ed è pronto ad uccidere qualunque Hero che ostacoli il suo cammino.

Cosa ne pensate, e vi aspettate, dal ritorno di Stain? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che un artwork ha mostrato la somiglianza tra Dabi e suo padre, e vi lasciamo alle previsioni riguardanti il capitolo 301.