My Hero Academia 300: il panico si diffonde, la fiamma si sta spegnendo?

I civili di tutto il Giappone sono stati al sicuro grazie agli eroi, in particolare grazie alla figura di All Might. Il supereroe biondo e muscoloso però non c'è più da tempo e da lì la storia di My Hero Academia ha iniziato a mettere sempre più in dubbio le vere capacità degli attuali eroi. Questo fino agli ultimi eventi.

Il ritorno di All for One, che si è impossessato del corpo di Shigaraki, ha sconvolto tutto. I criminali sono evasi dalle prigioni, la società di My Hero Academia ora è in pericolo a causa della morte e dell'inabilità di diversi eroi. Mentre Hawks vuole salvare Endeavor, i civili si danno da fare per sopperire alla mancanza degli eroi in My Hero Academia 300. Usando gli strumenti di supporto a loro disposizione, tentano di occuparsi da soli dei villain ma facendo ancora più danni e feriti.

La società ormai ha paura tra Nomu, villain scarcerati, eroi incapaci e quant'altro, ma il bersaglio di tutti è Endeavor, l'hero number one. Dopo le minacce e le verità di Dabi, Enji Todoroki è la figura più di spicco con cui prendersela. Mentre l'uomo è riuscito a salvarsi, l'eroe che è in lui sembra quasi morto. Mentre si dispera sul letto di ospedale, arriva però l'intera famiglia Todoroki con la madre Rei al seguito. Il gruppo ora parlerà del destino della famiglia Todoroki, la fiamma di Endeavor si riaccenderà?