My Hero Academia 301 conquista il web con baby Todoroki

L’ultimo capitolo di My Hero Academia ha fatto impazzire i fan! Nel capitolo 301 infatti abbiamo visto apparire Shoto Todoroki da piccolo, ed è troppo tenero. In questo momento My Hero Academia sta per affrontare uno degli archi più intensi finora.

In questo arco vedremo le immediate conseguenze della guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale. Quella guerra ha scosso profondamente lo status quo e non solo, ha anche confermato il collegamento tra Dabi e la famiglia Todoroki e il passato oscuro di Endeavor. Adesso Endeavor deve fare i conti con i suoi scheletri nell’armadio!

Il capitolo 301 della serie inizia parlando in maniera più approfondita dell’oscura storia dei Todoroki, e anche se questo capitolo è pieno di momenti molto commoventi, c’è stata una rivelazione in particolare che colpito i fan nel profondo. Verso la fine del capitolo infatti vediamo Shoto da piccolo, e la sua apparizione ha fatto impazzire il web che ha fatto diventare virali le tenerissime immagini di Todoroki neonato, dimenticandosi per un attimo del resto.

In fondo a questa news trovate alcuni esilaranti Tweet su baby Todoroki! Mentre aspettiamo l'uscita del capitolo 302, scopriamone di più sul capitolo 301 e sul passato di Endeavor. Che ne pensate di questo ultimo capitolo? Sarebbe bello vedere anche gli altri eroi da bambini!