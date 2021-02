My Hero Academia 301: e ora cosa succederà a Endeavor? Data e teorie sul nuovo capitolo

Ogni battaglia comporta ferite da far guarire e cicatrici che lasciano il segno. Per Endeavor, la lunga guerra contro l'Armata di Liberazione dei Quirk ha lasciato dei danni davvero profondi e che non è detto potranno essere rimarginati. L'eroe numero uno di My Hero Academia deve affrontare adesso il suo momento più difficile.

In una sala di ospedale, Endeavor si è ripreso. È ancora in convalescenza ma è fuori pericolo di vita, eppure sembra non avere più voglia di vivere. Come rivela lui stesso, Enji Todoroki è tornato vivo dalla battaglia eppure Endeavor è morto. L'eroe di My Hero Academia però si ritrova di fronte tutta la sua famiglia, con i tre figli e persino la moglie Rei.

My Hero Academia 301 arriverà su MangaPlus domenica 14 febbraio 2021, e ci mostrerà sicuramente il discorso di Rei e dei suoi figli all'eroe che sembra aver fatto spegnere la propria fiamma. Considerati gli eventi di My Hero Academia 300, questo è uno dei pochi percorsi disponibili che possono essere affrontati nel capitolo e, in un modo o nell'altro, Shoto, Fuyumi e Natsuo riusciranno a convincere insieme a Rei che Endeavor deve tornare tra le strade a salvare le persone. Sicuramente Dabi sarà un elemento fondamentale del discorso, e ciò potrebbe alimentare i dubbi dell'eroe numero uno.

Intanto però capirà che ha ancora sostegno, e anche Hawks sembra averglielo dato nel capitolo 299. Endeavor riuscirà a riprendersi in My Hero Academia 301?