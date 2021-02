My Hero Academia 301 narra il passato di Endeavor: la storia della famiglia Todoroki

Durante la guerra di My Hero Academia, eroi e villain si sono confrontati in più di un campo. Inevitabilmente, la tenuta dei ranghi eroistici viene tenuta in piedi anche dalla fiducia della società, ma se questa venisse a mancare gli effetti sarebbero distruttivi. E non a caso sono sorti i primi problemi per gli eroi.

Subito dopo la battaglia, pochi giorni dopo, abbiamo visto lo stato in cui versa il Giappone e, dopo un breve giro, abbiamo conosciuto il passato di Hawks. Nel capitolo 301 di My Hero Academia è invece il turno del passato di un altro eroe. Con la conclusione dello scorso numero avevamo visto l'arrivo della famiglia Todoroki in ospedale e per questo Horikoshi ha deciso di dedicare a loro l'intera storia settimanale.

Tutto inizia quando Endeavor organizza il matrimonio tra quirk con Rei della famiglia Himura. Il loro primo incontro ci fa passare poi a un Dabi che, in una villa tra i boschi, non sente parte del suo corpo a causa degli sforzi fatti durante la battaglia. Ma il ragazzo sa che il padre non è morto. Inizia poi un nuovo flashback, stavolta dal punto di vista del giovane Touya. Il ragazzo è stato bloccato dai genitori che non vogliono che continui a usare il suo quirk dato che il corpo del bambino sa usare le fiamme del padre ma non le tollera, essendo invece incline al gelo della madre. Tutto ciò crea scompensi a Touya in cui arde lo stesso fuoco del padre e la voglia di superare All Might.

Alla ricerca di un modo per placare Touya e fargli capire che non può continuare a sognare di fare l'eroe, Endeavor e Rei continuano a generare figli fino all'arrivo di Shoto. Quest'ultimo farà ingelosire subito Touya che prova addirittura ad attaccarlo con le fiamme. Nel presente, Rei afferma che non è solo colpo di Endeavor se è nato Dabi. My Hero Academia tornerà la prossima settimana col capitolo 302.