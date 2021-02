My Hero Academia 301: le origini di Dabi e la vera natura del suo Quirk

In attesa che la battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale esploda nuovamente, l'ultimo capitolo di My Hero Academia ha portato i lettori a esplorare il passato della famiglia Todoroki, così da poter comprendere il dolore di Endeavor e le motivazioni di Dabi.

Durante il War Arc, Dabi ha rivelato al mondo intero di essere il figlio perduto in un incidente dal Number One Hero. Ma oltre a svelare la sua vera identità, il villain ha rivelato al mondo quanto Enji Todoroki sia stato un padre crudele, oltre che un marito indegno.

Il capitolo 301 del manga di My Hero Academia è interamente incentrato sulla famiglia Todoroki e sul loro passato travagliato. Presentandosi nella camera d'ospedale in cui è stato trattenuto Endeavor in seguito allo scontro con i criminali, Rei Todoroki ha permesso ai lettori di conoscere il motivo per cui Toya si è trasformato in Dabi.

In un flashback, viene svelato che Enji e sua moglie notarono che il piccolo Toya veniva ustionato dal suo stesso Quirk. Chiedendosi il perché, i genitori del ragazzo trovarono risposta nelle parole di un medico. "Un caso insolito. Tuo figlio ha ereditato una forma ancora più potente del Quirk basato sul fuoco. Tuttavia, fisicamente ha preso da sua madre. Ciò significa che non è portato per sopportare le fiamme, ma piuttosto per resistere a temperature gelide".

In parole più semplici, il Quirk di Dabi brucia a una temperatura così elevata che il suo corpo, che ha preso i tratti materni, non riesce a sopportarlo. Tuttavia, prima di scoprire questa caratteristica, Endeavor aveva già riempito Toya con i suoi sogni e col passare del tempo il ragazzo venne ossessionato dall'idea di mantenere la promessa fatta.

Il rifiuto di suo padre lo portò dunque a diventare il criminale conosciuto con il nome di Dabi. Endeavor ancora protagonista di My Hero Academia 302. Ecco quando uscirà e cosa aspettarsi dal prossimo capitolo dell'opera di Horikoshi.