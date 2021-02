My Hero Academia 301: spiegate le drammatiche origini del villain Dabi

Gran parte dell'ultimo capitolo di My Hero Academia si è soffermata sul passato della famiglia Todoroki, di come Enji sia stato sempre tremendamente ambizioso, a tal punto da voler creare un nucleo familiare con Rei per avere dei figli con Quirk capaci di superare in il potere di All Might, Hero al quale si è sempre sentito inferiore.

Questo obiettivo ha profondamente segnato l'infanzia e i primi anni di vita del primogenito Toya Todoroki, che è riuscito a spezzare il cuore dei lettori nel capitolo intitolato "Il modo sbagliato di generare un fuoco - parte 1". Finalmente, attraverso queste pagine, Horikoshi ha risposto a molte delle domande sorte nei mesi scorsi all'interno della community, che sin dalla prima apparizione di Dabi si aspettava un suo legame con i Todoroki.

Nel capitolo viene specificato che Toya è effettivamente nato con un Quirk più potente di quello di suo padre Enji, ma che il suo corpo ha ereditato unicamente la capacità di resistere a bassissime temperature, abilità di Rei, rendendosi quindi automaticamente vulnerabile a parte del suo potere. Lo stesso Enji cerca quindi di dissuadere suo figlio da una carriera come Hero, nonostante Toya stia cercando in ogni modo di migliorare il suo Quirk, ignorando i danni che questo causa al suo corpo, perché vuole ad ogni costo aiutare il padre a raggiungere il suo obiettivo finale.

Toya viene poi sconvolto dalla nascita di suo fratello minore Shoto, capace di gestire in maniera perfetta i due poteri ereditati dai genitori, rendendo così il suo Quirk praticamente inutile. L'insicurezza e l'instabilità di Toya scaturiscono in una lite con Enji, dove il bambino afferma di non riuscire a capire l'ambizione di voler diventare un Hero da parte dei suoi compagni, in quanto ha come esempio proprio Endeavor, grande Hero, ma padre capace di ferire suo figlio a tal punto da farlo diventare uno dei Villain più pericolosi per l'intera società.

Ricordiamo che i fratelli Todoroki si sono riuniti in uno sketch ufficiale, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 302 di My Hero Academia.