My Hero Academia 301 spoiler: la famiglia Todoroki al centro del nuovo capitolo

Dopo oltre un anno di tensione, battaglie, sangue e morti, My Hero Academia è entrato in uno stato di apparente calma. Sia i villain che gli eroi devono riprendersi dalle profonde ferite sopportate nella lunga guerra appena conclusasi. C'è però chi deve far fronte a problemi molto più grossi degli altri, sia fisici sia mentali e sociali.

Endeavor vuole chiudere la sua carriera dopo ciò che ha saputo su Dabi, mentre My Hero Academia 300 ci ha mostrato tutto il suo conflitto interiore. Ma l'eroe fiammeggiante non rimarrà solo dato che nel finale il figlio Shoto insieme al resto della famiglia Todoroki si sono presentati nella sua stanza d'ospedale.

Come prevedibile, gli spoiler di My Hero Academia 301 confermano che il capitolo si concentrerà sulla famiglia Todoroki e sul suo passato. Il tutto inizia dal momento in cui Enji Todoroki si propose a Rei e alla sua famiglia per un matrimonio e, nonostante questo fosse per interesse di quirk, Rei accettò. Dopo aver visto momenti delle loro uscite insieme, si ritorna al presente con la stanza d'ospedale in cui si è presentata Rei insieme ai figli.

Da un'altra parte, Dabi ha subito altre ustioni per la battaglia e sembra non avvertire più nulla, mentre è convinto che il padre non sia morto per le ferite subite. Si passa poi a un flashback proprio del giovane Touya che vede il padre voler diventare più famoso e forte di All Might. A causa del suo corpo però al giovane Dabi viene impedito di allenarsi, nonostante lui voglia superare in futuro l'eroe biondo. Tutto cambia quando Touya capisce che Shoto sarà più seguito di lui.

Nella stanza di ospedale, Rei dice a Endeavor che sicuramente lui ha le sue colpe, ma non è stato l'unico a non aver dedicato abbastanza attenzioni al bambino, cosa che ha poi portato a farlo trasformare in Dabi. My Hero Academia 301 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 14 febbraio.