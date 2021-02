My Hero Academia 302 contiene un serio errore di trascrizione, arrivano le scuse del team

In un passaggio presente nella seconda metà del capitolo 302 di My Hero Academia è presente un importante errore di trascrizione che ha confuso diversi lettori, tanto da costringere il profilo Twitter ufficiale a intervenire sui social. L'errore permane anche su MangaPlus, ma secondo il team sarà corretto nei prossimi giorni e nel Volume cartaceo in uscita in futuro.

Nella pagina numero 14 Rei Todoroki parla ad Endeavor e ai suoi figli, dichiarando: "Once Toya was gone, you [Endeavor] grew worse and worse until I couldn't stand the sight of you" (lett. "dopo la scomparsa di Toya hai continuato a peggiorare sempre di più, e ad un certo punto non sono nemmeno più riuscita a guardarti"). Secondo quanto dichiarato dal team la prima parte della frase deve essere omessa, visto che Rei era già stata ospedalizzata prima della presunta morte di Toya. La frase corretta, quindi, è "Anno dopo anno hai continuato a peggiorare sempre di più, e ad un certo punto non riuscivo nemmeno più a guardarti negli occhi".

Il problema è che la frase - come riportata su MangaPlus - sottintende che Rei fosse presente durante l'incidente di Toya, mentre nel capitolo 250 del manga Fuyumi afferma che l'evento si è verificato dopo l'incidente di Shoto, e quindi quando la madre era già stata costretta in ospedale. Di conseguenza, non è stata la presunta morte di Toya a far perdere la testa a Rei, ma solo il comportamento violento di Endeavor.

