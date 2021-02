My Hero Academia 302 e la follia di Dabi: il momento in cui nacque il villain

Il villain Dabi è stato fino ad ora uno dei più misteriosi tra quelli che hanno preso parte al piano di Tomura Shigaraki di rovesciare la società di My Hero Academia. Il personaggio che si presenta con varie ustioni su tutto il corpo ha emanato quest'aura di mistero che è parzialmente rimossa solo recentemente con alcune rivelazioni.

Dabi è Touya Todoroki, figlio primogenito di Endeavor e Rei e creduto morto in un incidente che coinvolgeva il proprio quirk. Lo scoprire la verità durante la guerra ha reso Enji Todoroki vulnerabile e affranto, ma la famiglia dell'eroe l'ha raggiunto in ospedale, lanciando un flashback con la storia della famiglia Todoroki.

My Hero Academia 302 fa proseguire il racconto di questi frammenti di passato, riprendendo con la notte successiva al tentato assalto di Touya ai danni di Shoto. Endeavor ha deciso di tenere separata la vita di Shoto da quella degli altri fratelli, mentre Rei accusa l'uomo di non essere un vero eroe. Anni dopo, la vita sembra scorrere tranquillamente, con Shoto costretto agli allenamenti dal padre, mentre Touya gioca con i suoi fratelli. Ma lo sguardo del ragazzo inizia a diventare oscuro. Il primogenito prova a parlarne con Natsuo, che però non capisce ancora la situazione, mentre la madre prova a convincere Touya a guardare oltre la carriera eroistica. Ma Touya la aggredisce verbalmente, scaricandole la colpa.

Intanto con la pubertà raggiunta, il corpo di Touya evolve e inizia ad emettere le fiamme blu. Allenandosi in segreto su una collina, evolve il suo potere e tornato a casa chiede al padre di venire a vedere la potenza che può emettere, dicendogli ancora una volta di non essere un fallimento. Endeavor se la prende ancora una volta con Rei, ma quella notte Touya scatena le sue fiamme senza riuscire a fermarle. Tutto prende fuoco sulla collina mentre la famiglia osserva tutto dalla casa, affranta.

Nel presente, Rei avvisa Endeavor che il peccato è da condividere, mentre Shoto chiede al padre di occuparsi insieme di Dabi. Il capitolo di My Hero Academia si conclude con Hawks e Best Jeanist che ascoltano tutto dall'esterno della stanza. Il capitolo 303 arriverà regolarmente su Weekly Shonen Jump e MangaPlus l'ultima domenica di febbraio.