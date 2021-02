My Hero Academia 302: Endeavor affida a Shoto il futuro dei Todoroki

Al termine della violenta battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale, in My Hero Academia la famiglia Todoroki è al centro del ciclone. L'Hero Number One Endeavor è stato accusato di non essere stato in grado di difendere la popolazione dai villain, ma ben peggiori sono le accuse verso la figura umana, Enji Todoroki.

A destare scandalo tra i media e a far riaffiorare i demoni del passato sono state le parole in mondo visione di Dabi. Il villain ha rivelato di essere in realtà Toya Todoroki, il figlio che Endeavor riteneva morto da tempo.

Oltre a ciò, Dabi ha rivelato quanto Enji sia stata una pessima figura paterna e che se lui è un villain la colpa è solamente sua. Ciò ha portato Endeavor, che stava provando a redimersi nei confronti della sua famiglia, a dover affrontare gli scheletri nel suo armadio.

Sin dall'inizio dell'opera è noto che la famiglia Todoroki abbia un trascorso particolare. Spinto dalla frenesia di superare All Might, Endeavor ha tralasciato sua moglie e i suoi figli, ricorrendo alla violenza per costringere Shoto a seguire i suoi passi. Sua moglie Rei, inoltre, è ricoverata in ospedale per i danni psicologici subiti. Tuttavia, il ritorno di Toya potrebbe spingere la famiglia a riunirsi.

Costretto in ospedale a seguito delle ferite riportate in battaglia, Endeavor ammette di non poter combattere suo figlio e di voler abbandonare i suoi giorni da Pro Hero. Questa decisione, però, è momentaneamente sospesa per la visita in camera dei suoi tre figli Shoto, Natsuo e Fuyumi, oltre che per l'improvvisa e inaspettata comparsa di Rei.

Dopo una lunga ed emozionante discussione familiare, in My Hero Academia 302 Enji, scoppiato in lacrime, affida definitivamente il futuro della famiglia a Shoto, il vero eroe dei Todoroki. Ma l'aspirante eroe non intende agire in solitaria ed esorta suo padre a rialzarsi. "Quando hai finito di piangere, rialzati in piedi. Dobbiamo fermare Toya". My Hero Academia 302 è su Manga Plus.