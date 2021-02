My Hero Academia 302 è su Manga Plus: cosa sta succedendo alla famiglia Todoroki?

Il capitolo 302 di My Hero Academia è disponibile su MangaPlus, e continua quello che sembrerebbe essere un periodo di breve transizione prima del prossimo grande arco narrativo. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione a Tartarus Horikoshi ha deciso di continuare a raccontare la storia dei Todoroki, tornando su un importante episodio passato.

Oltre alle più ovvie deduzioni che possono essere fatte leggendo il capitolo, è interessante comprendere finalmente la ragione per cui Dabi, nome fittizio scelto da Toya Todoroki, odia tanto la sua famiglia. Al di là di Endeavor, il flashback mostra una sorta di antagonismo verso la madre, ritenuta responsabile della sua nascita e incapace di opporsi al matrimonio organizzato. Dabi indica la madre come reale colpevole della sua condizione, al pari di Endeavor, arrivando persino a ridicolizzarla sminuendo i suoi consigli.

Successivamente Toya si arrabbia con il fratello Natsuo, troppo passivo rispetto alle posizioni assunte dal padre e non interessato ad avere una semplice conversazione tra fratelli, e definisce le donne della propria famiglia "inutili", dichiarando che non avrebbe senso parlare con Fuyumi perché non potrebbe capire. Dopo essersi allenato sul monte Sekoto, Toya comprende che la potenza della sua fiamma è alimentata dalle proprie emozioni, e riesce senza problemi a raggiungere temperature stratosferiche, ottenendo l'iconico colore blu. Allo stesso tempo il villain torna ad incolpare il padre per la sua situazione, visto che dopo la nascita di Shoto ha interrotto bruscamente gli allenamenti, non insegnandogli ad abbassare la temperatura, ma solo ad alzarla.

In ospedale l'intera famiglia ragiona sul da farsi, e tutti e cinque i componenti fanno mea culpa. Comprendendo la situazione in cui si trovano e osservando finalmente il padre da una nuova prospettiva, Shoto decide finalmente di tendergli la mano, e i due si preparano a sconfiggere Dabi.

E voi cosa ne pensate di questo capitolo? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento! In attesa dell'uscita numero 303, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime simpatiche illustrazioni dell'assistente di Horikoshi.