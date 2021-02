My Hero Academia 302, quando uscirà e cosa aspettarsi? Endeavor ancora protagonista

Tanti eroi di My Hero Academia sono in ospedale, chi con ferite leggere e chi invece con situazioni più serie alle spalle. Ma non ci sono solo le complicazioni fisiche: dopo lo stress subito durante la guerra con i villain, in tanti hanno ricevuto danni psicologici impattanti. E uno di questi è stato Endeavor.

Avendo scoperto che il villain Dabi è in realtà il figlio Touya, creduto morto da diversi anni, Endeavor è crollato psicologicamente durante la battaglia. Ora che questa è finita, l'eroe di My Hero Academia si è almeno fisicamente iniziato a riprendere, ma le prime scene in ospedale dopo il risveglio hanno lasciato un hero mezzo morto e senza più voglia di vivere. Solo l'arrivo di Rei e del resto dei figli hanno fatto iniziare un viaggio nella storia della famiglia Todoroki che potrà curare Endeavor.

Nel capitolo 302 di My Hero Academia, in arrivo il 21 febbraio 2021 su MangaPlus alle ore 17:00, rivedremo inevitabilmente questa situazione che sarà perlopiù gestita da Rei. Toccherà infatti alla moglie di Enji provare a risollevare il morale a tutti, essendosi anche dichiarata responsabile della mancata crescita corretta di Touya.

Questo potrebbe essere il capitolo fondamentale per Endeavor, mentre si attendono notizie anche dal protagonista Izuku Midoriya.