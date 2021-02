My Hero Academia 302 spoiler: la nascita di Dabi in un flashback

Si è discusso molto a lungo delle origini di Dabi, su chi fosse questo misterioso membro della League of Villain e cosa nascondesse. La guerra di My Hero Academia da poco conclusosi ha portato alla luce la verità sull'infuocato villain, gettando nella disperazione vari personaggi.

Tutto ciò però deve essere inevitabilmente affrontato dalla famiglia che ha creato questo individuo. I Todoroki si sono uniti nella stanza di ospedale dove si trova Endeavor e hanno fatto partire una discussione sulla loro storia e gli avvenimenti passati. Dopo aver iniziato un flashback in My Hero Academia 301, Kohei Horikoshi raddoppia e continua la rivelazione sul passato.

I primi spoiler di My Hero Academia 302 confermano che ci sarà ancora una volta un approfondimento sulla famiglia Todoroki. Il giovane Touya, dopo aver provato ad assalire Shoto per gelosia, capisce di aver sbagliato. Ma il suo sguardo diventa sempre più disperato quando Shoto cresce e viene allenato dal padre mentre lui viene messo in disparte. I suoi fratelli, Natsuo e Fuyumi, non lo capiscono e una volta compiuti 13 anni Touya riesce a sbloccare le Fiamme Blu del suo quirk, creando una vastità di fiamme che avvolgono tutto.

Mentre Enji e Rei ricordano questi eventi, nel presente Shoto tende la mano al padre in lacrime. Nel finale, la famiglia sprona Endeavor ad andare avanti mentre dietro la porta ci sono Hawks e Best Jeanist ad ascoltare la conversazione. My Hero Academia 302 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 21 febbraio 2021.