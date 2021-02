My Hero Academia 302: svelati i dettagli sull'incidente che coinvolse Toya Todoroki

My Hero Academia ha terminato la narrazione di una tremenda guerra ed attualmente i superstiti ne stanno affrontando le conseguenze. Particolarmente coinvolta è la famiglia Todoroki i quali hanno da poco appreso numerose verità su Toya, il figlio creduto morto.

Attualmente gli eroi stanno affrontando numerosi problemi legati alla nuova percezione che ha di loro la società. La confusione è causata da alcune rivelazioni fatte da Dabi che ha messo in mostra il lato più oscuro dei paladini della giustizia ed in particolare di Endeavor. La vera identità del villain è infatti quella di Toya Todoroki, figlio dell'attuale eroe numero uno.

Grazie ad un flashback il capitolo 302 di My Hero Academia ha mostrato il momento in cui il giovane Todoroki diventò un antagonista approfondendo il triste rapporto col padre, il quale si spezzò definitivamente in seguito ad un allenamento che carbonizzò il corpo del ragazzo. Nonostante Toya non fosse in grado di utilizzare il proprio potere senza ledere la sua salute, egli continuò ad addestrarsi contro le volontà del genitore scoprendo che forti emozioni gli permettono di generare fiamme più intense. Fu proprio quel fuoco scaturito accidentalmente e senza controllo a far nascere un incendio in cui il giovane rimase intrappolato e che successivamente gli fornì un occasione per fuggire.

