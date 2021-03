My Hero Academia 303: Katsuki Bakugo protagonista di un'esilarante scena

La Guerra per il Fronte del Paranormale ha portato a importanti conseguenze sia per la Hero Society che per l’Unione dei Villain, sconvolgendo il mondo di My Hero Academia, ma sembra che l’autore della serie, Kohei Horikoshi, abbia voluto inserire una scena esilarante con protagonista il giovane Katsuki Bakugo nell’ultimo capitolo.

Sin dalla sua prima apparizione, Bakugo è cresciuto molto al fianco del suo amico-rivale Izuku Midoriya, e col tempo ha compreso l’importanza del Quirk ereditato da quest’ultimo, e soprattutto di quanto sia legato al protagonista. In effetti, nonostante il suo temperamento spesso scontroso e iperattivo, Bakugo ammira molto Deku, come è emerso nel capitolo 303, dove i loro compagni si sono ritrovati a legare proprio Katsuki, mentre quest'ultimo urlava all'interno dell'ospedale, creando un piccolo intermezzo comico in quelli che sono ormai capitoli segnati da rivelazioni drammatiche, e costanti preoccupazioni.

Le gravi ferite riportate durante il conflitto hanno bloccato solo temporaneamente Bakugo, che è riuscito a riprendersi molto prima dei suoi compagni, e si è immediatamente preoccupato delle condizioni in cui si trova attualmente Midoriya. Come viene spiegato da All Might, Deku potrebbe essere impegnato a consultare i precedenti possessori dell’One For All, oltre che a riposare per guarire completamente dal devastante scontro con Shigaraki.

Ricordiamo inoltre che gli eroi internazionali potrebbero intervenire per salvare la società, e vi lasciamo alle teorie e alla data d'uscita del capitolo 304.