My Hero Academia 303 è su MangaPlus: quale futuro per Deku e Todoroki?

Dopo una serie di capitoli dedicati alla famiglia Todoroki, Kohei Horikoshi è tornato a concentrarsi sulla trama principale di My Hero Academia, promettendo grandi sviluppi già a partire dalla prossima uscita. Quali sono stati i momenti salienti del capitolo 303, e cosa ci aspetta da qui in avanti? Scopriamolo insieme.

Come vi abbiamo già spiegato nel nostro recente approfondimento, My Hero Academia 303 si concentra principalmente sul One for All, e a quanto pare anticipa una grande rivelazione che potrebbe avvenire già nel prossimo capitolo. Messi temporaneamente da parte i drammi della famiglia Todoroki, infatti, Horikoshi ha deciso di tornare a concentrarsi sul potere di Deku, e a quanto pare molto presto il protagonista si troverà costretto a rivelare il suo segreto ai primi tre eroi, Endeavor, Hawks e Best Jeanist.

Dopo l'attacco a Tartarus e la parziale vittoria di All for One/Shigaraki, che grazie al suo attacco è riuscito a far perdere la speranza alla maggior parte dei civili e alle forze dell'ordine, gli eroi hanno bisogno di conoscere la verità, visto che il potere di Deku sembra essere la chiave per sconfiggere il villain più forte di tutti. Attualmente solo All Might e Bakugo conoscono il segreto di Midoriya, ma molto presto alla lista potrebbero aggiungersi Endeavor, Hawks, Best Jeanist e alcuni degli amici più stretti, tra cui Todoroki, Asui, Uraraka e Iida.

D'altro canto, lo stesso Shoto sta combattendo la sua battaglia personale, e come detto da Midoriya durante il Festival sportivo il ragazzo è protagonista della sua storia, e l'unico che può cambiare il corso degli eventi. Con alcuni tra i villain più pericolosi in assoluto a piede libero (più almeno sette Nomu allo stesso livello di High-End), c'è bisogno di tutto l'aiuto possibile, e soprattutto serve che l'eroe numero uno sia in condizione perfetta, sia fisicamente che psicologicamente.

Il capitolo 304 di My Hero Academia uscirà domenica 7 marzo, e potrebbe mostrare sia la discussione tra Deku e i vecchi possessori di One for All che la grande rivelazione. In attesa del nuovo capitolo, vi ricordiamo che è stato recentemente mostrato un nuovo trailer di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime in uscita a marzo.