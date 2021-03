My Hero Academia 303: il One for All sotto accusa? Le tante domande degli eroi

Fin dall'inizio del manga, All Might ha imposto a Izuku Midoriya di mantenere il segreto sul One for All. Questo quirk che è stato passato di generazione in generazione, creando ottimi eroi in My Hero Academia, è stato però messo in pericolo dalle ultime mire di All for One. Il super villain ha sfruttato Shigaraki per creare il caos.

Ma mentre Shigaraki combatteva contro gli heroes durante la fase finale della battaglia di My Hero Academia, in diretta nazionale Dabi ha lanciato un messaggio sul One for All, rivelandone l'esistenza all'intera società. Mentre gli eroi capiscono che Deku è collegato al One for All, all'esterno c'è invece chi ha capito qualcosa di più.

La figlia di Endeavor, Fuyumi, mentre tentava di entrare in ospedale per fare visita al padre e al fratello ha infatti udito persone che si chiedevano se il One for All e All for One fossero collegati. Ciò rischierebbe di gettare un'ulteriore ombra sul mondo dei supereroi, dato che ancora un'altra persona sarebbe trovata ad avere a che fare con un villain in qualche modo.

Per ora le persone non hanno ancora avuto risposta, e difficilmente l'avranno a breve dato che Deku è ancora svenuto e si prepara a parlare con i precedenti possessori del One for All nei prossimi capitoli di My Hero Academia.