My Hero Academia 303, il peso della verità: il segreto del One For All

L'epopea di My Hero Academia si è aperta con un passaggio fondamentale, quello del testimone tra All Might e Deku. L'ex Hero n°1, infatti, ha trovato nel giovane Midoriya un candidato perfetto per sostituirlo nel ruolo di "simbolo della pace", tuttavia allo stato attuale delle cose la situazione è estremamente delicata.

Il capitolo 303 di My Hero Academia ha compiuto il suo debutto su Manga Plus e, dopo una riunione familiare con l'attuale "Number One", è giunto il momento di tirare le somme per cominciare a decidere quali passi intraprendere per ostacolare il Fronte di Liberazione del Paranormale. La situazione è tragica, i villain sono evasi dalle carceri e la società è al collasso. Ormai spaventati fino alle ossa e privi di fiducia nei riguardi degli eroi, i cittadini hanno iniziato a impugnare armi per difendersi dal grande numero di villain in circolazione.

In tutto ciò, tra i piani del fronte nemico c'è un unico grande obiettivo che adesso gli Hero non possono più fare finta di non notare: il One for All. Mettendo insieme i pezzi del puzzle, infatti, Endeavor giunge insieme ad Hawks ad una conclusione cruciale per il futuro della battaglia tra bene e male, ovvero il legame tra Deku e il misterioso "One for All". Se così fosse, Midoriya non potrebbe più nascondere il suo segreto e sarebbe costretto a svuotare il sacco in quanto ogni informazione in possesso degli eroi risulta adesso fondamentale per l'esito finale di questa guerra.

