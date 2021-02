My Hero Academia 303: spoiler e immagini, i top 3 si radunano

Continua la storia di My Hero Academia, con gli eroi che sono obbligati a riprendersi dopo l'esito della battaglia contro i villain. L'ospedale pullula di protagonisti che devono ancora riuscire a recuperare le ultime ferite subite, ma intanto proseguono i drammi con la famiglia Todoroki al centro.

My Hero Academia 303 sarà pubblicato su MangaPlus tra qualche giorno, come di consueto. Naturalmente in rete sono già arrivate alcune anticipazioni che ci mostrano cosa accadrà nel prossimo capitolo. Vediamo insieme immagini e spoiler di My Hero Academia 303.

Best Jeanist e Hawks entrano nella stanza di Endeavor, e Rei quando li vede si prostra e chiede perdono per le ferite e i problemi che il figlio Dabi ha fatto passare a entrambi. I due eroi la fanno rialzare e cercano di sollevarle il morale, mentre convincono Endeavor a riprendersi. Ma intanto spiegano anche che il paese ha richiesto aiuto anche agli eroi delle nazioni circostanti, anche se il processo sta andando a rilento per gli attacchi al quartier generale della pubblica amministrazione degli eroi. Le scartoffie stanno quindi prendendo più tempo del previsto. Hawks però si chiede cos'è il One for All di preciso.

Inizia poi una transizione con Best Jeanist che vede Bakugo portato via dalla stanza di Deku a forza da Asui, Mineta e Sato. Fuori dalla stanza, Uraraka è preoccupata per lo stato di Deku mentre All Might è al letto del ragazzo, sapendo che ora il protagonista di My Hero Academia sta parlando con i predecessori. Alla fine viene fatto capire che Deku si è finalmente riunito con gli ex possessori del One for All, mentre My Hero Academia 304 arriverà la prossima settimana regolarmente.