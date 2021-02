My Hero Academia 303, teorie e data di uscita: arriva il turno di Deku?

Conclusa la prima battaglia di una grande guerra che sarà molto più lunga del previsto, gli eroi ancora vivi si stanno leccando le ferite tra ospedali e periodi di riposo. Mentre la società di My Hero Academia continua a collassare, la famiglia Todoroki si è riunita in ospedale per parlare del passato, presente e del futuro.

Gli scorsi capitoli di My Hero Academia sono stati infatti incentrati sulla famiglia Todoroki, su Endeavor e Dabi in particolare, ma ora sembra che Shoto avrà in mano le redini della situazione. Mentre Endeavor sembra sulla via della ripresa, forse è tempo che Kohei Horikoshi si sposti su altri personaggi che hanno molto su cui riflettere.

Chiuso il ciclo di Best Jeanist, Hawks e i Todoroki, è probabilmente tempo di ripassare a Izuku Midoriya, protagonista di My Hero Academia che è da qualche capitolo che non si vede. Il ragazzo per ora è ancora in coma e il capitolo 303 di My Hero Academia potrebbe finalmente dare giusto risalto alla sua attuale condizione. Inevitabilmente se rivedremo lui lo faremo inizialmente nelle vestigia, insieme agli ex possessori di One for All, e possibilmente verremo a conoscenza di qualche dettaglio più approfondito del passato del quirk e delle sue potenzialità.

My Hero Academia 303 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 28 febbraio alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.