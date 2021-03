My Hero Academia 304: Deku ottiene un nuovo potere?

Nel corso del manga My Hero Academia Izuku Midoriya ha continuato ad allenare il proprio quirk One For All riuscendo finalmente a raggiungere un nuovo livello di controllo del potere. Nell'ultima pubblicazione abbiamo infatti assistito a quella che potrebbe essere definita una nuova tecnica.

Il nuovo capitolo inizia mostrandoci il protagonista difronte ai precedenti utilizzatori di One For All. Il ragazzo è stato convocato per alcune questioni che riguardano la natura del suo quirk ed alla fine della conversazione My Hero Academia 304 ci ha lasciato con un importante domanda posta da Nana Shimura.

Proprio questa capacità di discutere con gli eroi del passato può essere considerata un abilità da non sottovalutare. Non è la prima volta che il giovane entra in contatto con i suoi predecessori ma finalmente abbiamo potuto assistere ad un loro scambio di informazioni. Ciò potrebbe non impressionare molti, però dobbiamo ricordare come uno dei pregi principali di Deku sia la sua grande capacità di analisi e di elaborazione di strategie e se a questa si aggiungono le conoscenze possedute da coloro che sono stati in grado di sfruttare il suo stesso quirk, la tecnica risulterebbe molto utile in battaglia.

Cosa ne pensate? Secondo voi la nuova abilità del protagonista potrebbe avvantaggiarlo nei futuri combattimenti? Fatecelo sapere con un commento.

Riporto infine una news di My Hero Academia riguardante la possibilità che Izuku sia l'ultimo erede di One For All.