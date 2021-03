My Hero Academia 304: il destino del One For All, un incastro di trama necessario?

La storia di My Hero Academia è iniziata con un passaggio di consegne fondamentale, quello del One For All da parte di All Might a Deku. Il misterioso quirk contiene tuttavia una serie di sfaccettature che stanno inevitabilmente influenzando l'attuale proprietario che dovrà adesso venire a patti con il suo ruolo per fronteggiare Shikaraki.

Il capitolo 304 di My Hero Academia è finalmente uscito su Manga Plus proponendo l'attesissimo confronto tra il protagonista e i suoi predecessori. Parlando insieme agli ex proprietari del One For All, Midoriya è venuto a conoscenza che il quirk è ormai drasticamente cambiato e il suo successivo trasferimento, in una società ormai colma di persone con abilità, non è più possibile poiché già All Might era un'eccezione.

Tuttavia, per certi versi questa potrebbe essere più una giustificazione per Koei Horikoshi per impedire che il One For All passi a qualcun altro al di fuori dal protagonista. Con il segreto che sembra ormai prossimo ad essere svelato ad Endeavor e agli Eroi, non è da escludersi che questi chiedano a Deku di affidare il prezioso quirk a qualcuno di più capace, esperto e sicuramente più maturo del giovane aspirante Hero per far fronte alla pericolosa minaccia dei villain rinvigoriti dai fuggiaschi delle carceri. In questo modo il sensei potrebbe riuscire a non incorrere in buchi di trama e garantire a Midoriya un ruolo di primo piano nel futuro del manga.

E voi, invece, cosa ne pensate della decisione di Horikoshi di fare di Deku l'ultimo proprietario del One For All? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.